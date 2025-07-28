Утонувший в Каменском районе мужчина был рыбаком

28.07.2025 | 19:56

Погибшим, чье тело обнаружили в реке Варежке в селе Старая Есинеевка (Каменский район), оказался 65-летний рыбак.

Мужчина ушел на водоем в воскресенье, 26 июля, но затем перестал выходить на связь, а в ночь на 27-е число был найден мертвым. Очевидцы самостоятельно вытащили его на берег.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

15 июля в Наровчатском районе утонул 36-летний местный житель, который купался в реке Мокше недалеко от села Азарапино. Будучи пьяным, он решил поплавать и ушел под воду в присутствии знакомых.