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Криминал

Сельчанин нашел чужую визитницу и обогатился на 7 тысяч

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Житель Бессоновского района, расплатившись за покупки, оставил на прилавке свою визитницу, в которой, кроме карт, находились восемь тысяч рублей. Заметив пропажу, мужчина вернулся в магазин.

«Спросил, не находили ли. Меня попросили назвать фамилию, сравнили ее с фамилией на банковской карте и отдали мне. После чего я не обнаружил в визитнице денежных средств», - рассказал потерпевший.

Семь тысяч пропали, одна осталась незамеченной. Сотрудники магазина рассказали, что нашли визитницу на крыльце. Мужчина обратился в полицию.

«Установлена причастность к преступлению 32-летнего жителя села Кижеватова, который был задержан и доставлен в отдел полиции. В ходе допроса он признался в содеянном и пояснил, что увидел оставленную без присмотра вещь после того, как потерпевший вышел из магазина. Открыв визитницу, он взял из нее деньги и выбросил ее, быстро направился к своему автомобилю, после чего скрылся», - сообщил дознаватель отделения ОМВД России по Бессоновскому району Денис Калинин.

Как выяснилось позже, деньги он потратил на продукты питания, а также запчасти для автомобиля. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

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