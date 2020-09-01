В Шемышейском районе мужчина признался в угоне автомобиля

01.09.2020 | 18:57

Черную «Ладу» 15-й модели злоумышленник угонял под покровом ночи. Видимо, наделся скрыться от правосудия. В Шемышейском районе он похитил отечественный автомобиль из гаража местного жителя. Как выяснилось позже, просто хотел покататься. Введенный план «Перехват», оперативно-разыскные мероприятия привели полицейских в соседний населенный пункт - город Сурск.

«Рядом с транспортным средством находился ранее привлекавшийся в уголовной ответственности 24-летний уроженец Шемышейского района. Молодой человек признался в совершении преступления и в содеянном раскаялся», - сообщил дознаватель группы дознания ОМВД России по Шемышейскому району Александр Паролин.

«Я бы хотел попросить прощения у него. С машиной все в порядке. Поступил я не очень хорошо, сам это осознавал», - отметил злоумышленник.

Во время допроса мужчина рассказал оперативникам, что не имеет водительского удостоверения. С хозяином транспортного средства он был немного знаком, видел, за каким замком скрывается ВАЗ-2115. Поэтому завладеть автомобилем не составило для него большого труда.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации», - пояснил Александр Паролин.

В отношении угонщика избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.