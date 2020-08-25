Никольский суд наказал сельчанку за попытку защитить сожителя

25.08.2020 | 14:41

Никольский суд наказал сельчанку за дачу ложных показаний.

Ноябрьским вечером 2019 года женщина с нетрезвым сожителем (ранее привлеченным к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения) ехали на УАЗе по дороге в Усть-Инзе. Автомобилем управлял мужчина.

В один момент их начал преследовать экипаж ГИБДД. УАЗ остановился, но когда сотрудники подошли к машине, то не обнаружили за рулем никого. Сельчанка сидела на месте пассажира, а ее спутник сзади.

Через некоторое время мужчина оказался на скамье подсудимых.

Испугавшись за своего любимого, женщина, проходившая по делу как свидетель, решила взять вину на себя. По словам сельчанки, вела автомобиль тогда именно она, а пересела потому, что прав на управление у нее не было.

Но такое заявление служители Фемиды не оценили. Ложь стала очевидной после того, как на заседании представили видеозапись, из которой ясно, что баранку в машине крутил пьяный сожитель сельчанки.

Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ, и с учетом наличия смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств назначили ей наказание в виде штрафа в пределах санкции ч. 1 ст. 307 УК РФ, пояснили в Никольском суде.

Ее избранник же за вождение в нетрезвом виде, будучи ранее привлеченным к административной ответственности, получил 1 год и 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Плюс к этому он не сможет управлять транспортным средством 2 года и 6 месяцев.