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Криминал

Суд вынес приговор жительнице Заречного, продававшей с рук наркотик

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Жительница Заречного оказалась на скамье подсудимых за сбыт наркотика и покушение на это преступление.

В ноябре 2019 года зареченка в городском парке за 500 рублей продала запрещенное вещество молодому человеку. Тот направился на улицу Ахунскую и по дороге увидел сотрудников полиции. Испугавшись, он выкинул пакет. Бдительные стражи порядка заметили это и изъяли запрещенное вещество.

В тот же день женщина договорилась еще с одним гражданином о том, что он переведет ей на карту 500 рублей, а она оставит закладку под скамьей на аллее Победы. Правда, и этот товар не дошел до потребителя - его также нашли полицейские.

Но зареченка не сдавалась. В начале декабря у дома на проспекте 30-летия Победы она передала пакетик мужчине, с которым заранее договорилась о встрече по телефону. Однако и эта доза попала в руки полиции.

Вскоре гражданка по телефону договорилась со знакомым о том, что обменяется с ним наркотиками разных видов. Она договорилась о встрече в Молодежном проезде, но свидание не состоялось - дилершу задержали правоохранители.

Вскоре ее отпустили, однако преступный бизнес продолжался. В феврале состоялась продажа очередной дозы за 800 рублей. Примечательно, что покупатель позже сбыл пакетик другому человеку, а у него зелье также изъяли стражи порядка.

В конце концов дело закончилось скамьей подсудимых. Женщина полностью признала вину. Наказанием за наркоторговлю станет колония общего режима, где зареченка проведет два с половиной года.

«Приговор суда не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.

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