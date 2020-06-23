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Криминал

«На асфальте лужи крови»: пензенца избили на улице ради фотоаппарата

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Вечером в понедельник, 22 июня, пензенцев обеспокоило скопление спецмашин у дома № 3 в 3-м проезде Рахманинова. Местные жители стали интересоваться происходящим в соцсетях.

«Кому-нибудь известно, что произошло? Много полицейских, скорая, приезжали кинологи, мужчина весь в крови, на асфальте лужи крови», - задал вопрос пользователь, пожелавший остаться неизвестным.

Никто из комментаторов внятного ответа ему так и не дал.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области уточнили, что по указанному адресу ограбили человека: у 33-летнего мужчины на улице открыто похитили фотоаппарат, самого его избили. Сообщение о случившемся поступило в полицию около 19:00.

«По подозрению в совершении преступления сотрудниками патрульно-постовой службы и вневедомственной охраны Росгвардии были задержаны двое граждан 23 и 26 лет, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Похищенное изъято. По данному факту проводится проверка», - рассказали в пресс-службе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — www.instagram.com/penza_novosti
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

были задержаны двое граждан 23 и 26 лет, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности.
вот дебилы

Гость||

Дикие Буртасы.

Гость||

Арбеково - ГопнЕково!

Гость||

Говнеково..

Гость||

Прав был Антибиотик.

Гость||

Арбеково-Дыра)))

Гость||

Срока малые и отбывать на Колыме с отрабатыванием пайки,тогда будет порядок.

Гость||

Чертов биомусор.

Гость||

Вот как в этом "великолепном арбеково захотеть купить квартиру в "аристократе" за 5- 6 млн?!! Помойка а не район.

Гость||

Да вся Пенза превратилась в полукриминальную.

Гость||

Очередной чловек-ФотоОчко фотохамствовал, вот его карма и постигла!

Гость||

фтоаппарат,телефон,кроссовки,ещё немного изоляции и люди начнут хлеб отнимать друг у друга

Имя: Гость
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