«На асфальте лужи крови»: пензенца избили на улице ради фотоаппарата

23.06.2020 | 09:38

Вечером в понедельник, 22 июня, пензенцев обеспокоило скопление спецмашин у дома № 3 в 3-м проезде Рахманинова. Местные жители стали интересоваться происходящим в соцсетях.

«Кому-нибудь известно, что произошло? Много полицейских, скорая, приезжали кинологи, мужчина весь в крови, на асфальте лужи крови», - задал вопрос пользователь, пожелавший остаться неизвестным.

Никто из комментаторов внятного ответа ему так и не дал.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области уточнили, что по указанному адресу ограбили человека: у 33-летнего мужчины на улице открыто похитили фотоаппарат, самого его избили. Сообщение о случившемся поступило в полицию около 19:00.

«По подозрению в совершении преступления сотрудниками патрульно-постовой службы и вневедомственной охраны Росгвардии были задержаны двое граждан 23 и 26 лет, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Похищенное изъято. По данному факту проводится проверка», - рассказали в пресс-службе.