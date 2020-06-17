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Криминал

В Пензе бухгалтер присвоила более 7 млн рублей, принадлежащих ее фирме

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Во вторник, 16 июня, суд вынес приговор 35-летней жительнице Пензы за мошенничество в особо крупном размере.

Женщина работала бухгалтером в коммерческой фирме. С апреля 2014 года по ноябрь 2018-го она при начислении зарплаты, подготовке зарплатных реестров и платежных поручений указывала в них недостоверные сведения о начисленной ей зарплате. У бухгалтера имелся доступ к ключам электронной подписи генерального директора и главного бухгалтера фирмы, и она пользовалась этой привилегией.

Подписанные финансовые документы она направляла в банки, которые автоматически перечисляли ей деньги на зарплатную карту. Таким образом она изъяла у компании 7 млн 216 тыс. 284 рубля 26 копеек.

Суд учел смягчающие обстоятельства - в частности, признание вины и раскаяние, состояние здоровья женщины, наличие ребенка, а также добровольное возмещение ущерба в сумме 85 000 рублей.

В итоге бухгалтеру назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года в колонии общего режима.

Также с осужденной в счет возмещения материального ущерба взыскано 7 млн 131 руб. 284 рубля 26 копеек.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

В последнее время подобные финансовые преступления перестали быть редкостью. В Кузнецке бухгалтер некоммерческой организации занизила сведения о своих доходах, чтобы ее семью признали малообеспеченной и дочь смогла получать стипендию в вузе. В отношении кузнечанки возбуждено уголовное дело.

В поселке Земетчино бухгалтер занизила в документах зарплату, подала заявление на предоставление соцподдержки и незаконно получала пособие на ребенка. Сельчанка добровольно возместила ущерб. Ее оштрафовали на 25 тысяч рублей.

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