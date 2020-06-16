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Криминал

Жительницы Самарской области обокрали магазины Кузнецка

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В Кузнецке вынесен приговор двум жительницам Самарской области в возрасте 25 и 27 лет, обокравшим несколько магазинов.

Согласно материалам дела, 12 ноября 2019 года женщины приехали в Кузнецк из Сызрани на такси. Водитель автомобиля, не осведомленный о преступном замысле пассажирок, отвез их сначала в один магазин «Пятерочка», а затем в другой.

Женщины, набрав товар в продуктовые корзины, перекладывали его в сумки и незаметно выносили из торгового зала, после чего складывали похищенное в багажник такси.

«Совершив кражи, злоумышленницы в тот же день вернулись в Сызрань, продали похищенный товар на городском рынке неизвестным лицам за 5,5 тыс. рублей, разделили деньги поровну и разъехались по домам», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

На следующий день злоумышленницы вернулись в Кузнецк. Они обокрали еще две «Пятерочки», а затем отправились в «Магнит Косметик». На выходе из магазина их остановила сотрудница и попросила вернуть похищенный товар, который одна из женщин спрятала за пояс брюк. Сотрудники полиции, вызванные на место преступления, задержали злоумышленниц.

По факту краж возбудили уголовное дело. Свою вину гражданки признали.

Старшую из злоумышленниц (ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности) приговорили к двум годам в колонии-поселении. Младшей назначено условное лишение свободы на два года с таким же испытательным сроком.

Приговоры вступили в законную силу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Жительницы Самарской области обокрали несколько магазинов Кузнецка
Случайно не члены партии Единой России?

Имя: Гость
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