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Криминал

Житель Нижнего Ломова рассказал, как прокатал с ветерком чужие деньги

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Жительница Нижнего Ломова проявила невнимательность и стала жертвой вора.

57-летняя горожанка в столовой на улице Ленина оставила сумку на столе, а когда вернулась, не обнаружила в ней кошелек с 7 000 рублей. Об этом женщина сообщила в полицию.

Сотрудники уголовного розыска в течение суток нашли подозреваемого. Им оказался 53-летний житель Нижнего Ломова, который к приезду людей в форме потратил почти все похищенные деньги. Он рассказал, что покупал на них еду, алкоголь и катался на такси. Полиция изъяла оставшиеся 300 рублей.

Также выяснилось, что мужчина уже привлекался к ответственности за подобные преступления.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Пензенской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Любителю выпить, вкусно поесть и прокатиться с ветерком грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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