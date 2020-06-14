В попытке уберечь деньги пензенец лишился более миллиона рублей

14.06.2020 | 14:04

Предупрежденным, но невооруженным оказался 51-летний житель Пензы. Мошенникам удалось выманить у него более миллиона рублей.

«Когда он обратился в полицию, то пояснил, что слышал предупреждения о мошенничестве где только можно: из новостей в интернете и по телевидению, от знакомых, из квитанций за коммунальные услуги и других источников. Но когда ему позвонили мошенники, забыл обо всем, что слышал», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Как и другим доверчивым гражданам, ему сообщили, что с его карты пытаются снять деньги, и порекомендовали перевести их на другой счет. Мужчина отправил в неизвестном направлении 140 тысяч рублей. Тут же раздался новый звонок, якобы из другого банка, и опять потерпевший послушно выполнил указания собеседника и лишился 600 тысяч.

«Следом ему позвонил еще один мошенник, который назвался сотрудником третьего банка и повторил то же самое, что говорили его сообщники: что нужно перевести деньги со счета в защищенную ячейку. Заявитель так и поступил - снял с кредитной карты 581 тысячу рублей и перевел на расчетный счет», - добавила представитель УМВД.

Из четвертого банка на неизвестные реквизиты мужчина отправил еще 26 тысяч и только после того, как его попросили оформить кредит в другом финансовом учреждении, понял, что все время общался с мошенниками. К тому моменту он уже потерял 1 317 000 рублей.

«Самый простой способ защитить себя от мошенников - не разговаривать с незнакомцами, которые называют себя сотрудниками банков. Если вы разговариваете с такими людьми больше, чем несколько секунд, они получают возможность втянуть вас в разговор и обмануть, запугать, пообещать или другим образом ввести вас в заблуждение», - напомнила согражданам Ольга Евдокимова.