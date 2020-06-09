В Пензе присяжные назвали виновного в смерти 56-летнего мужчины

09.06.2020 | 08:30

Присяжные заседатели признали 29-летнего жителя Пензы, ранее судимого за грабеж, убийство и разбой, виновным в гибели 56-летнего мужчины. Приговор вынесен по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение здоровью тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Преступление было совершено осенью 2019 года. В ночь с 24 на 25 октября подсудимый со своей подругой гостил у ее матери в квартире на Лебедевской улице. Во время застолья между девушкой и сожителем ее матери произошел конфликт. Злоумышленник в это время был в магазине. Когда он вернулся, ссора продолжилась.

«Молодые люди начали выгонять потерпевшего, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, однако тот уходить не хотел. Гость начал избивать мужчину, потащив в сторону реки Суры. В общей сложности злоумышленник нанес ему не менее тридцати ударов и оставил на берегу водоема», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

По словам подсудимого, за ночь он неоднократно проверял избитого мужчину. В последний раз он обнаружил человека уже в воде и вызвал сотрудников пожарно-спасательного центра. Когда потерпевшего достали из воды, тот уже не подавал признаков жизни.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть потерпевшего наступила от механической асфиксии в результате сдавления органов шеи тупым твердым предметом», - уточнила Татьяна Махницкая.

Пока шло расследование, злоумышленник находился под стражей. По окончании следствия он попросил, чтобы дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Те вынесли обвинительный вердикт, на основании которого суд назначил ему наказание в виде 9 лет в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и еще может быть обжалован.