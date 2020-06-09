Сетевое издание|18+|Вторник|9 июн 2020|09:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

В Пензе присяжные назвали виновного в смерти 56-летнего мужчины

Печать

Присяжные заседатели признали 29-летнего жителя Пензы, ранее судимого за грабеж, убийство и разбой, виновным в гибели 56-летнего мужчины. Приговор вынесен по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение здоровью тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Преступление было совершено осенью 2019 года. В ночь с 24 на 25 октября подсудимый со своей подругой гостил у ее матери в квартире на Лебедевской улице. Во время застолья между девушкой и сожителем ее матери произошел конфликт. Злоумышленник в это время был в магазине. Когда он вернулся, ссора продолжилась.

«Молодые люди начали выгонять потерпевшего, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, однако тот уходить не хотел. Гость начал избивать мужчину, потащив в сторону реки Суры. В общей сложности злоумышленник нанес ему не менее тридцати ударов и оставил на берегу водоема», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

По словам подсудимого, за ночь он неоднократно проверял избитого мужчину. В последний раз он обнаружил человека уже в воде и вызвал сотрудников пожарно-спасательного центра. Когда потерпевшего достали из воды, тот уже не подавал признаков жизни.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть потерпевшего наступила от механической асфиксии в результате сдавления органов шеи тупым твердым предметом», - уточнила Татьяна Махницкая.

Пока шло расследование, злоумышленник находился под стражей. По окончании следствия он попросил, чтобы дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Те вынесли обвинительный вердикт, на основании которого суд назначил ему наказание в виде 9 лет в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и еще может быть обжалован.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото СУ СК РФ по Пензенской области
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте