Возле тайника с наркотиками в Пензе задержали жителя Воронежа

07.06.2020 | 14:53

Более 150 закладок с наркотическими веществами синтетического типа сделал на территории Пензы житель Воронежа 1982 года рождения. Его доставили в отделение полиции после попытки соорудить очередной тайник. В ходе дополнительных оперативно-разыскных мероприятий в поле зрения правоохранительных органов попали еще два человека.

«Сотрудниками полиции был задержан уроженец поселка Мокшан 2001 года рождения и уроженец г. Пензы 1998 года рождения. В их обязанности входило получать мелкооптовые партии наркотических средств», - рассказал зам. начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по области Алексей Власов.

Двое мужчин находятся под стражей, один - под подпиской о невыезде.

«Уважаемые жители Пензенской области! Если вам известна информация о фактах, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, просим вас незамедлительно сообщить по телефону горячей линии УМВД России по Пензенской области 59-10-10», - обратился к согражданам Алексей Власов.