В Пензе умелец продал принятый в ремонт телефон, не сумев его починить

06.06.2020 | 16:14

Негативный опыт ремонта телефона в сервисном центре стал причиной того, что жительница Бессоновского района решила доверить починку аппарата незнакомому человеку.

41-летняя женщина разместила объявление в соцсети «ВКонтакте» о поиске мастера и вскоре получила ответ: ей обещали воскресить мобильник за 3 тысячи рублей.

Сельчанка приехала в областной центр и встретилась с мужчиной у торгового центра на улице Аустрина. Вместо 3 тысяч она дала ему 3,5, чтобы на оставшиеся деньги он купил и наклеил на экран защитное стекло.

После того женщина больше не видела ни телефона, ни умельца, который перестал выходить на связь. Она обратилась в полицию, и вскоре стражи порядка нашли злоумышленника.

«30-летний житель Пензы признался, что попытался починить телефон, но у него ничего не получилось. Тогда молодой человек сдал аппарат за 1 тысячу рублей в районе автовокзала. Вырученные деньги, а также 3,5 тысячи, выданные за ремонт телефона, он потратил», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сотрудники полиции изъяли гаджет. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Горе-мастеру грозит лишение свободы на срок до 2 лет.