Сетевое издание|18+|Суббота|6 июн 2020|17:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

В Пензе умелец продал принятый в ремонт телефон, не сумев его починить

Печать

Негативный опыт ремонта телефона в сервисном центре стал причиной того, что жительница Бессоновского района решила доверить починку аппарата незнакомому человеку.

41-летняя женщина разместила объявление в соцсети «ВКонтакте» о поиске мастера и вскоре получила ответ: ей обещали воскресить мобильник за 3 тысячи рублей.

Сельчанка приехала в областной центр и встретилась с мужчиной у торгового центра на улице Аустрина. Вместо 3 тысяч она дала ему 3,5, чтобы на оставшиеся деньги он купил и наклеил на экран защитное стекло.

После того женщина больше не видела ни телефона, ни умельца, который перестал выходить на связь. Она обратилась в полицию, и вскоре стражи порядка нашли злоумышленника.

«30-летний житель Пензы признался, что попытался починить телефон, но у него ничего не получилось. Тогда молодой человек сдал аппарат за 1 тысячу рублей в районе автовокзала. Вырученные деньги, а также 3,5 тысячи, выданные за ремонт телефона, он потратил», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Сотрудники полиции изъяли гаджет. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Горе-мастеру грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Добрых дел мастер с похмелья злой.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте