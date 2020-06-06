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Криминал

В Никольске воры вывезли на тележке из пекарни формы для хлеба

Печать

Пекарня в Никольске стала объектом пристального внимания злоумышленников. Они повредили дверь, проникли в помещение и украли 49 алюминиевых форм для выпечки хлеба общей массой около 30 кг.

Заявление о произошедшем поступило местным полицейским. Сотрудники уголовного розыска оперативно нашли подозреваемых. Ими оказались 34-летний житель райцентра и 51-летний бродяга.

Примечательно, что последний ранее уже получал судимость за кражу из той же пекарни, однако урок не пошел впрок: он снова пошел на дело, на этот раз вместе с соучастником.

«Злоумышленники рассказали, что похитили формы для выпечки хлеба, на тележке вывезли их и сдали в пункт приема металла, а на вырученные деньги купили спиртное», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Часть украденных форм была изъята. По факту кражи проводится проверка.

4 июня в садоводческом товариществе на Северной Поляне в Пензе бдительные дачники увидели незнакомца, который пробирался на участки, складывал металлические изделия в мешки и вывозил их на велосипеде. Задержанный с поличным дачный воришка не отрицал, что хотел сдать чужое имущество в пункт приема металла.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Металлисты возвращаться. Хеви метелл. Оззи Осборн

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