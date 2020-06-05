В Пензе бдительные садоводы помогли задержать дачного вора

05.06.2020 | 09:41

В четверг, 4 июня, около 180:00 в правоохранительные органы поступило сообщение: на дачных участках в районе Северной Поляны некто прямо на их глазах совершает преступление.

В садоводческое товарищество оперативно прибыл патрульный автомобиль с экипажем вневедомственной охраны Росгвардии. Дачники указали на мужчину, который, не скрываясь, пробирался на участки, собирал металлические изделия в мешки и вывозил на велосипеде.

«Росгвардейцы задержали 33-летнего подозреваемого. У него было два мешка с металлоломом, лестница и трубы. Мужчина не отрицал, что вынес их с нескольких участков, воспользовавшись отсутствием хозяев. Он планировал сдать добычу в пункт приема металлолома», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Задержанного передали сотрудникам полиции.

В декабре 2007 года в садоводческом товариществе «Родничок» 63-летний сторож убил человека, покушавшегося на имущество дачников. Трое студентов приехали за цветметом. Охранник, увидев их, предупредил, что будет стрелять. Один из парней вызывающе крикнул: «Давай стреляй!» - и поплатился жизнью.

Дело оказалось резонансным. За сторожа единогласно вступились пензенские дачники, собиравшие подписи в его защиту. Тем не менее суд приговорил пожилого мужчину за убийство к 5 годам колонии строгого режима.