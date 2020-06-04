Пензенец создал фальшивый офис и попытался скрыться с 3 100 000 руб.

04.06.2020 | 10:55

Житель Пензы предстанет перед судом в Кургане. Ему инкриминируется покушение на мошенничество в особо крупном размере.

В мае 2019 года пензенец приехал в Курган. Он нашел в городе офисное помещение с запасным выходом и сделал в нем ремонт, разделив на две части. Затем он обставил его мебелью, в том числе изготовленным на заказ шкафом с дверью, ведущей в потайную комнату, и Т-образным столом, в тумбу которого можно было проникнуть из этой комнаты. Кроме того, он оборудовал помещение средством блокировки сотовой связи. Вся подготовка заняла более трех месяцев.

Затем мужчина предложил знакомому жителю Кургана обменять 50 000 долларов США на российские рубли. Раньше они уже совершали такие операции, и между ними возникли доверительные отношения. Однако на этот раз у пензяка были другие планы.

В феврале 2020 года курганец принес рубли в офис, и пензенец запер за ним входную дверь на ключ. Гость передал ему 3 млн 100 тыс. рублей из расчета 62 рубля за 1 доллар. Хозяин офиса убрал их в тумбу стола, а затем сказал, что ему нужно достать из шкафа приготовленные для обмена доллары.

Аферист скрылся в шкафу, через дверь перебрался в потайную комнату, вынул из тумбы деньги и ушел через запасной выход.

Однако, несмотря на тщательное планирование преступления, ему не удалось скрыться с деньгами. Курганец, заподозрив обман и беспокоясь за сохранность своих сбережений, перед визитом в офис обратился в правоохранительные органы, и пензенца задержали сотрудники полиции. Ему ничего не оставалось, как полностью признать свою вину.

«Материалы уголовного дела переданы в суд. В случае признания гражданина виновным ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.