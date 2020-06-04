Лишенная водительских прав пензячка поплатилась за находчивость

04.06.2020 | 09:53

28-летняя жительница Пензы, лишенная водительских прав, нашла выход из положения и вновь села за руль.

В ноябре 2019 года женщина договорилась с незнакомцем о приобретении фальшивого водительского удостоверения на другое имя. Документ обошелся пензячке в 30 000 рублей.

Получив желаемое и забыв о том, что не имеет права управлять транспортными средствами 1 год и 8 месяцев, горожанка вернулась к вождению. Помешал ей инспектор ДПС, остановивший автомобиль для проверки документов.

Пензячка предъявила ему подложное водительское удостоверение. Проверка выявила фальшивку, и документ был изъят.

На суде автолюбительница полностью признала свою вину.

«При назначении вида и размера наказания учли, что подсудимая совершила преступление небольшой тяжести, по месту жительства участковым характеризуется удовлетворительно, а по месту работы - положительно», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Также служители Фемиды приняли во внимание наличие у женщины маленького ребенка и назначили ей наказание в виде ограничения свободы на 5 месяцев.