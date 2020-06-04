Сетевое издание|18+|Четверг|4 июн 2020|10:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

Лишенная водительских прав пензячка поплатилась за находчивость

Печать

28-летняя жительница Пензы, лишенная водительских прав, нашла выход из положения и вновь села за руль.

В ноябре 2019 года женщина договорилась с незнакомцем о приобретении фальшивого водительского удостоверения на другое имя. Документ обошелся пензячке в 30 000 рублей.

Получив желаемое и забыв о том, что не имеет права управлять транспортными средствами 1 год и 8 месяцев, горожанка вернулась к вождению. Помешал ей инспектор ДПС, остановивший автомобиль для проверки документов.

Пензячка предъявила ему подложное водительское удостоверение. Проверка выявила фальшивку, и документ был изъят.

На суде автолюбительница полностью признала свою вину.

«При назначении вида и размера наказания учли, что подсудимая совершила преступление небольшой тяжести, по месту жительства участковым характеризуется удовлетворительно, а по месту работы - положительно», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Также служители Фемиды приняли во внимание наличие у женщины маленького ребенка и назначили ей наказание в виде ограничения свободы на 5 месяцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте