В Пензе двое мужчин переделывали и продавали чужие автомобили

03.06.2020 | 18:58

В гараже у автомобилей иностранного производства начиналась вторая жизнь - нелегальная. Туда привозили угнанные машины, причем только Kia Rio и Hyundai Solaris.

Двое 35-летних жителей областного центра искали в разных районах города нужные им модели и в ночное время похищали их, используя специальное оборудование, предназначенное для несанкционированного вскрытия замков и запуска двигателя.

«На автомашине снимали лобовое стекло, выпиливали кусок железа с VIN-номером и вваривали туда новую пластину», - рассказал мужчина.

К каждой угнанной машине они находили аналогичную модель после серьезного ДТП или пожара.

«Их продавали по низкой стоимости со всеми необходимыми документами. Главным условием была целостность идентификационных номеров транспортного средства. Таблички с этими номерами выпиливались из автомобиля-«донора» и устанавливались на похищенную машину. Чтобы впоследствии ее нельзя было опознать, злоумышленники меняли оригинальные запчасти снятыми с других украденных автомобилей», - сообщил старший следователь СУ УМВД России по г. Пензе Алексей Алексеев.

Передача покупателям происходила в Рязанской области. Три таких переделанных транспортных средства уже обнаружены сотрудниками полиции, в том числе автомобиль женщины, взятый в кредит. Ее Kia Rio угнали в 2018 году.

«Произошла трагедия для моей семьи, для всех близких», - отмечала горожанка.

Ранее злоумышленники похитили шесть иномарок. Общая сумма материального ущерба, причиненного их действиями, превысила 3 млн рублей.

«По фактам краж автомобилей отделом следственного управления УВМД России по городу Пензе возбуждены уголовные дела. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до шести лет», - пояснил старший следователь СУ УМВД России по г. Пензе Алексей Алексеев.