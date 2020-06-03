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Криминал

В облсуде перенесли слушания дела о массовой драке в Чемодановке

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Пензенский областной суд перенес рассмотрение уголовного дела в отношении 28 человек, обвиняемых в массовых беспорядках в селе Чемодановка Бессоновского района. Одному из подсудимых инкриминируется еще и убийство, другому - покушение на убийство.

Рассмотрение дела началось 19 мая. Согласно обвинительному заключению, 13 июня 2019 года между представителями цыганской общины и жителями Чемодановки произошелбытовой конфликт, который перерос в массовую драку. В результате пострадал 21 человек, были повреждено имущество.

Один из зачинщиков драки ударил деревянным бруском по голове мужчину, который на следующий день скончался в больнице. Другой подсудимый ударил еще одного сельчанина лопатой по голове и убежал. Потерпевший остался жив лишь благодаря своевременной медицинской помощи.

Для прекращения волнений в Чемодановку направили значительное число сотрудников полиции и Росгвардии, на некоторое время было перекрыто движение транспорта. События получили большой общественный резонанс.

Новое заседание суда должно было состояться в среду, 3 июня, однако этого не произошло.

«В связи с продлением в регионе действия режима повышенной готовности, введенного с целью противостояния распространению коронавирусной инфекции, слушание перенесено на 16 июня», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе Пензенского областного суда.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Странная какая то бытовуха?

Гость||

Чувствуется рука Америки и запада.снова загнали огромные деньги.

Гость||

Гость писал(a):

Чувствуется рука Америки и запада.снова загнали огромные деньги.
А если где-то там собака будет лаять на даче?..

Гость||

Гость писал(a):

Чувствуется рука Америки и запада.снова загнали
Но мы им тоже устроили!!! Негров в Мениаполисе натравили на белый и у них там теперь славная рубиловка идёт. У нас все мягко можно сказать прошло, цыгане вернулись и живут , у нас мир.

Гость||

Только не живет тот, кого цыгане убили.

Имя: Гость
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