В Пензе начали рассматривать дело участников конфликта в Чемодановке

19.05.2020 | 13:48

Во вторник, 19 мая, Пензенский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 28 человек, обвиняемых в массовых беспорядках. Одному из них инкриминируется еще и убийство, другому - покушение на убийство.

Согласно обвинительному заключению, 13 июня 2019 года несколько жителей села Чемодановка Бессоновского района прибыли к дому 51-летнего местного жителя - неформального лидера бессоновских цыган. Причиной визита стал бытовой конфликт с участием цыган, вызвавших недовольство своим поведением.

В связи с наличием взаимных претензий между сторонами возникла новая ссора. По просьбе вожака к его дому на улице Кузнецова стали прибывать родственники, знакомые и другие цыгане.

Они начали угрожать насилием и смертью, обещали захватить Чемодановку, оскорбительно бранились. В собравшихся местных жителей - не цыган и их автомобили полетели камни, кирпичи, обломки шифера и палки. Затем агрессоры напали на сельчан, нанося удары палками, металлическими брусками, бытовым и сельскохозяйственным инвентарем.

В результате пострадал 21 человек, повреждены три автомобиля и забор у дома. Была создана угроза повреждения имущества неограниченно большого круга лиц, находившихся на близлежащей территории.

Во время конфликта один из подсудимых 1980 года рождения не меньше трех раз ударил деревянным бруском по голове мужчину 1985 года рождения. На следующий день тот скончался в больнице.

Другой подсудимый 1987 года рождения ударил еще одного сельчанина лопатой по голове и убежал. Потерпевший остался жив лишь благодаря своевременной медицинской помощи, однако его здоровью был нанесен тяжкий вред.

Для прекращения волнений в Чемодановку направили значительное число сотрудников полиции и Росгвардии, на некоторое время было перекрыто движение граждан и транспорта по улице Кузнецова. События получили большой общественный резонанс.

«Уголовное дело рассматривает судебная коллегия, состоящая из трех судей», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.