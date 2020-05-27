Пензенец забил до смерти собутыльника из-за остатков алкоголя

27.05.2020 | 17:22

44-летнего пензенца осудили за смерть знакомого 1977 года рождения.

Вечером 28 октября 2019 года мужчина вместе с сожительницей и приятелем распивал спиртное на своей даче в садоводческом товариществе «Дубрава».

Когда пить стало нечего, хозяин постройки попросил знакомого найти и принести оставшийся алкоголь, купленный в магазине, но тот не смог. Мужчины начали ссориться, и гость стукнул оппонента по лицу. Тот не стерпел и нанес в ответ 12 ударов руками и ногами. Выплеснув гнев, он лег спать вместе с женщиной.

На следующий день к ним пришел еще один приятель, который рассказал, что избитый мужчина лежит около дачного дома без сознания. Только тогда пострадавшему вызвали скорую, однако это уже не помогло: от открытой черепно-мозговой травмы он 1 ноября скончался в больнице.

«В ходе следствия житель Пензы по решению суда находился под стражей. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.