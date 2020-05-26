Сетевое издание|18+|Вторник|26 мая 2020|17:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+17oC
+18oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Вынесен приговор жительнице Пензы, зарезавшей сына

Печать

Суд вынес приговор 56-летней пензячке, лишившей жизни родного сына.

Между ближайшими родственниками сложились неприязненные отношения. А 2 ноября 2019 года нетрезвая женщина, припомнив последний конфликт, решилась на убийство.

Она вооружилась ножом, подошла к лежавшему на диване сыну и ударила его клинком в грудь. Мужчина умер на месте.

В судебном заседании горожанка свою вину не признала. Несмотря на это, против нее говорят все собранные доказательства.

Так, в явке с повинной она указала, что около 7:00 в своем жилище ударила сына ножом в район сердца, а затем ушла из квартиры. Эти же слова женщина подтвердила при проверке на месте.

Суд учел, что она злоупотребляет спиртным, состоит на учете у нарколога, общается с маргинальными элементами, привлекалась к административной ответственности.

Смягчающими обстоятельствами стали возраст и состояние здоровья подсудимой, а также то, что она вызвала скорую помощь.

В итоге сыноубийца приговорена к шести годам колонии общего режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Пенза - молодец. Все криминальные сводки про Пензу. Впереди планеты всей!

Гость||

Гость писал(a):

Пенза - молодец. Все криминальные сводки про Пензу. Впереди планеты всей!
Куда уж Пензе до нашего Заречного. У нас там вообще рассадник криминала. Но главное всем говорить о высокой культуре нашего Заречного и все отрицать и хамить пензенцам. Ну гадить в Пензу ездить будем.

Гость||

Да чтож не успокоится этот писака про заречный? Одно и тоже везде пишет и пишет! Смени уже пластинку, маргинал!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте