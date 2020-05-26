Вынесен приговор жительнице Пензы, зарезавшей сына

26.05.2020 | 16:06

Суд вынес приговор 56-летней пензячке, лишившей жизни родного сына.

Между ближайшими родственниками сложились неприязненные отношения. А 2 ноября 2019 года нетрезвая женщина, припомнив последний конфликт, решилась на убийство.

Она вооружилась ножом, подошла к лежавшему на диване сыну и ударила его клинком в грудь. Мужчина умер на месте.

В судебном заседании горожанка свою вину не признала. Несмотря на это, против нее говорят все собранные доказательства.

Так, в явке с повинной она указала, что около 7:00 в своем жилище ударила сына ножом в район сердца, а затем ушла из квартиры. Эти же слова женщина подтвердила при проверке на месте.

Суд учел, что она злоупотребляет спиртным, состоит на учете у нарколога, общается с маргинальными элементами, привлекалась к административной ответственности.

Смягчающими обстоятельствами стали возраст и состояние здоровья подсудимой, а также то, что она вызвала скорую помощь.

В итоге сыноубийца приговорена к шести годам колонии общего режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.