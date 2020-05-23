В Пензе сотрудник колонии № 4 подозревается в получении взятки

23.05.2020 | 09:57

Младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительной колонии № 4 подозревается в получении взятки.

Уголовное дело возбуждено при взаимодействии сотрудников регионального управления Следственного комитета РФ, УФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН России по Пензенской области.

По данным следствия, работник исправительного учреждения договорился с одним из осужденных за деньги передать ему наркотик. 17 мая супруга заключенного перечислила более 19 тысяч рублей на банковскую карту, принадлежащую знакомому инспектора.

Сотрудник колонии купил наркотическое средство, но не успел передать «заказчику» - его действия пресекли правоохранители.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, идет закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.