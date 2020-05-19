Рассмотрение дела о конфликте в Чемодановке перенесли на 3 июня

19.05.2020 | 18:00

Драка, случившаяся почти год назад, привела на скамью подсудимых 28 человек. Все мужчины - лица цыганской национальности.

Заседание проходило в открытом режиме. Но в зале находились только участники процесса, так как в период повышенной готовности большого скопления людей быть не должно.

Уголовное дело рассматривала коллегия, состоящая из трех судей. Согласно обвинительному заключению, 13 июня 2019 года группа местных жителей пришла к дому неформального лидера цыган выразить недовольство поведением некоторых представителей общины.

Из-за взаимных претензий между сторонами начался конфликт. Хозяин для поддержки вызвал родственников и знакомых. Вначале гостям начали угрожать, но этим дело не закончилось.

«Они стали кидать камни, кирпичи, обломки шифера и палки в скопление людей, которые находились на этой территории», - пояснила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

А затем, по данным следствия, напали на местных жителей. В качестве оружия использовали деревянные палки, металлические бруски, бытовой и сельскохозяйственный инвентарь. В итоге пострадал 21 человек.

«В ходе конфликта один из подсудимых 1980 года рождения нанес не менее трех ударов деревянным бруском по голове потерпевшего 1985 года рождения (мужчина скончался в больнице на следующий день 14 июня).

Другой подсудимый, 1987 года рождения, нанес удар лопатой по голове потерпевшему, однако это преступление, направленное на причинение смерти, не было доведено до конца, так как последний убежал от нападавшего. Впоследствии ему была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь, он остался жив», - отметила Наталья Яшина.

«Надеемся на справедливое судебное решение. Виновные должны быть наказаны. Если невиновен человек - он должен быть на свободе. Это наше справедливое слово. И, думаю, суд с этим мнением согласится», - высказался руководитель общественного объединения цыган Пензенской области Андрей Оглы.

Однако пока рассмотрение дела отложили до 3 июня из-за ограничений в связи с коронавирусом.