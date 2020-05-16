Криминал

В Пензе суд избрал меру пресечения для министра сельского хозяйства

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В субботу, 16 мая, Ленинский районный суд Пензы вынес решение о мере пресечения министру сельского хозяйства региона Андрею Бурлакову.

Министр и еще два человека - его первый заместитель Андрей Персанов и человек, который не является ни государственным, ни муниципальным служащим, - были задержаны в четверг, 14 мая, по уголовном делу, связанному с мошенничеством и хищением бюджетных денежных средств.

В доме главного агрария Сурского края прошел обыск. Затем сотрудники ФСБ посетили с той же целью региональный минсельхоз.

Все трое задержанных были помещены в изолятор временного содержания.

Судебное заседание должно было начаться в 10:00, но стартовало несколько позже. В 16:00 стало известно решение служителей Фемиды.

«Андрею Бурлакову избрано содержание под стражей до 13 июля», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Что касается других фигурантов уголовного дела, то в отношении них слушания продолжаются.

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Гость||

Слабое звено не арестуют.

Гость||

Неожиданное решение суда, обычно практика наших судов (Пенза) - домашний арест. Похоже дело серьезное.

Гость||

Вот тебе и победитель спартакиад по шахматам среди госслужащих! Там половина таких наверное шахматистов.

Гость||

Видимо улики конкретные.

Гость||

Последнее время что часто барыг-министров, депутатов и прочих руководителей у нас всплыло.

Гость||

Гость писал(a):

Видимо улики конкретные.
Скорее совсем другое.)))

Гость||

Тебя посодют, а ты не воруй.

Гость||

Если ФСБ крепит сидят в сизо, если СК и МВД то домашний арест.

Гость||

Что ни чинуша, то вор и мошенник.

Гость||

НЕ СДАЛ НАВЕРНОЕ НИКОГО..

Гость||

Гость писал(a):

НЕ СДАЛ НАВЕРНОЕ НИКОГО..
Время ещё есть...

Гость||

Сольет всех. Это не домашний арест. Контора почетче взяла в разработку.

Гость||

Ждём комментарии губернатора. Какую фотку из детства он запостит в инсте?

Гость||

Андрей не молчи всех сливай

Гость||

16.05.2020 16:26|

Ждём комментарии губернатора. Какую фотку из детства он запостит в инсте?

На лыжах в лыжне

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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