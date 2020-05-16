В Пензе суд избрал меру пресечения для министра сельского хозяйства

16.05.2020 | 16:00

В субботу, 16 мая, Ленинский районный суд Пензы вынес решение о мере пресечения министру сельского хозяйства региона Андрею Бурлакову.

Министр и еще два человека - его первый заместитель Андрей Персанов и человек, который не является ни государственным, ни муниципальным служащим, - были задержаны в четверг, 14 мая, по уголовном делу, связанному с мошенничеством и хищением бюджетных денежных средств.

В доме главного агрария Сурского края прошел обыск. Затем сотрудники ФСБ посетили с той же целью региональный минсельхоз.

Все трое задержанных были помещены в изолятор временного содержания.

Судебное заседание должно было начаться в 10:00, но стартовало несколько позже. В 16:00 стало известно решение служителей Фемиды.

«Андрею Бурлакову избрано содержание под стражей до 13 июля», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Что касается других фигурантов уголовного дела, то в отношении них слушания продолжаются.