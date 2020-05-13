Жизнь пострадавшего в селе Пиксанкино вне опасности

13.05.2020 | 19:36

В селе Пиксанкино Шемышейского района два товарища сидели дома. Именно там тихая охота чуть было не закончилась громким преступлением.

«Оба нигде не работают и перебиваются случайными заработками, в том числе сбором грибов в окрестных лесах. Ранее мужчины уже привлекались к уголовной ответственности за кражу, которую совершили совместно», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

«Мы распивали за столом, и у нас случился конфликт. Началась борьба», - рассказал мужчина.

«В ходе ссоры хозяин дома ударил своего приятеля кулаком по лицу, от чего тот упал на пол. Затем обвиняемый схватил топор и нанес им не менее двух ударов по голове и телу потерпевшего, причинив ему травму головы, резаные раны лица и левой руки, а также перелом нижней челюсти и одного ребра», - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Поняв, что едва не убил приятеля, сельчанин побежал к соседям и попросил вызвать скорую помощь и полицию. Раненого госпитализировали в одну из больниц Пензы, теперь он находится на лечении, жизнь пострадавшего вне опасности. А его товарищ тем временем заключен под стражу и ждет суда: мужчина обвиняется в покушении на убийство.