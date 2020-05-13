Криминал

Жизнь пострадавшего в селе Пиксанкино вне опасности

Печать

В селе Пиксанкино Шемышейского района два товарища сидели дома. Именно там тихая охота чуть было не закончилась громким преступлением.

«Оба нигде не работают и перебиваются случайными заработками, в том числе сбором грибов в окрестных лесах. Ранее мужчины уже привлекались к уголовной ответственности за кражу, которую совершили совместно», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

«Мы распивали за столом, и у нас случился конфликт. Началась борьба», - рассказал мужчина.

«В ходе ссоры хозяин дома ударил своего приятеля кулаком по лицу, от чего тот упал на пол. Затем обвиняемый схватил топор и нанес им не менее двух ударов по голове и телу потерпевшего, причинив ему травму головы, резаные раны лица и левой руки, а также перелом нижней челюсти и одного ребра», - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Поняв, что едва не убил приятеля, сельчанин побежал к соседям и попросил вызвать скорую помощь и полицию. Раненого госпитализировали в одну из больниц Пензы, теперь он находится на лечении, жизнь пострадавшего вне опасности. А его товарищ тем временем заключен под стражу и ждет суда: мужчина обвиняется в покушении на убийство.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Не отваривали грибы,из-за этого и получилось так.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте