В Шемышейском районе грибник едва не зарубил насмерть друга

43-летний житель села Пиксанкино Шемышейского района обвиняется в покушении на убийство.
Сигнал, что в доме сельчанина происходит драка, поступил в полицию 24 апреля. Правоохранители прибыли на место и обнаружили хозяина жилища и лежащего на полу соседа. Рядом - брошенный топор.
«Как выяснилось, мужчины приятельствовали. Они были судимы за совместную кражу, а в последнее время перебивались случайными заработками, в том числе сбором грибов в окрестных лесах», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Задержанный мужчина рассказал полицейским, что в тот день с утра был дома и жарил грибы, когда к нему заглянул 47-летний сосед с бутылкой спиртного и предложил выпить. Во время застолья разгорелась ссора, начались взаимные нецензурные оскорбления.
Хозяин ударил приятеля кулаком в лицо. Тот упал, а агрессор схватил топор и начал бить друга по голове и телу. Впоследствии у мужчины диагностировали травму головы, резаные раны лица и левой руки, перелом нижней челюсти и одного ребра.
Поняв, что едва не убил приятеля, сельчанин побежал к соседям и попросил вызвать скорую помощь и полицию. Раненого госпитализировали в одну из больниц Пензы, он находится на лечении, его жизнь вне опасности.
«Владелец дома заключен под стражу, ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
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penzainform.ru писал(a):В Шемышейку за грибами не поеду.