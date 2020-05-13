Криминал

В Шемышейском районе грибник едва не зарубил насмерть друга

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43-летний житель села Пиксанкино Шемышейского района обвиняется в покушении на убийство.

Сигнал, что в доме сельчанина происходит драка, поступил в полицию 24 апреля. Правоохранители прибыли на место и обнаружили хозяина жилища и лежащего на полу соседа. Рядом - брошенный топор.

«Как выяснилось, мужчины приятельствовали. Они были судимы за совместную кражу, а в последнее время перебивались случайными заработками, в том числе сбором грибов в окрестных лесах», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Задержанный мужчина рассказал полицейским, что в тот день с утра был дома и жарил грибы, когда к нему заглянул 47-летний сосед с бутылкой спиртного и предложил выпить. Во время застолья разгорелась ссора, начались взаимные нецензурные оскорбления.

Хозяин ударил приятеля кулаком в лицо. Тот упал, а агрессор схватил топор и начал бить друга по голове и телу. Впоследствии у мужчины диагностировали травму головы, резаные раны лица и левой руки, перелом нижней челюсти и одного ребра.

Поняв, что едва не убил приятеля, сельчанин побежал к соседям и попросил вызвать скорую помощь и полицию. Раненого госпитализировали в одну из больниц Пензы, он находится на лечении, его жизнь вне опасности.

«Владелец дома заключен под стражу, ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — фото предоставлено СУ СКР по Пензенской области
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Шемышейском районе грибник едва не зарубил насмерть друга
В Шемышейку за грибами не поеду.

Гость||

Вот он, коронавирус! До чего довёл!

Гость||

Зверьё шемышейское))

Гость||

Вон оно чо быват на просторах Сурского края... А то Пензаинформ только Заречный фекалиями поливает.

Гость||

Грибы разные бывают.

Гость||

Давно ждали сообщений из Шемышейки. Они побратимы и конкуренты с Заречным. Кримновости опережают друг друга.

Гость||

Вот что грибы животворящие делают

Гость||

Давно ждали сообщений из Шемышейки. Они побратимы и конкуренты с Заречным. Кримновости опережают друг друга.

Дерьма везде хватает, но СМИ муссируют только тему Заречного и Шемышейки!

Имя: Гость
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