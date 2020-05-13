В Шемышейском районе грибник едва не зарубил насмерть друга

13.05.2020 | 14:25

43-летний житель села Пиксанкино Шемышейского района обвиняется в покушении на убийство.

Сигнал, что в доме сельчанина происходит драка, поступил в полицию 24 апреля. Правоохранители прибыли на место и обнаружили хозяина жилища и лежащего на полу соседа. Рядом - брошенный топор.

«Как выяснилось, мужчины приятельствовали. Они были судимы за совместную кражу, а в последнее время перебивались случайными заработками, в том числе сбором грибов в окрестных лесах», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Задержанный мужчина рассказал полицейским, что в тот день с утра был дома и жарил грибы, когда к нему заглянул 47-летний сосед с бутылкой спиртного и предложил выпить. Во время застолья разгорелась ссора, начались взаимные нецензурные оскорбления.

Хозяин ударил приятеля кулаком в лицо. Тот упал, а агрессор схватил топор и начал бить друга по голове и телу. Впоследствии у мужчины диагностировали травму головы, резаные раны лица и левой руки, перелом нижней челюсти и одного ребра.

Поняв, что едва не убил приятеля, сельчанин побежал к соседям и попросил вызвать скорую помощь и полицию. Раненого госпитализировали в одну из больниц Пензы, он находится на лечении, его жизнь вне опасности.

«Владелец дома заключен под стражу, ему предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.