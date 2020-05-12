Криминал

Трое мужчин под видом полицейских напали на пензенца

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Режим самоизоляции спас жителя Пензы от разорения. Тот факт, что большинство организаций, оказывающих различные услуги, не работали, помог мужчине спасти свой кошелек. А началось все с нападения, которое было совершено на него в подъезде собственного дома.

«Получил удар по голове сзади. Меня потащили в квартиру. Один из нападавших нажал мне коленом на голову и прижал к полу, чтобы я ничего не видел. Я лежал минут пять и ничего не видел. У меня начала сильно болеть голова, я начал кричать уже», - сообщил потерпевший.

Нападавшие представились сотрудниками правоохранительных органов и разъяснили гражданину, что он якобы занимается противоправной деятельностью и, если он не передаст им деньги в размере 2 миллионов рублей, ему подбросят запрещенные вещества.

Потерпевший смог снизить сумму вдвое, затем на своем автомобиле вместе со злоумышленниками проехал по нескольким городским ломбардам, чтобы заложить машину, а вырученные средства отдать незнакомцам. Однако все конторы оказались закрыты.

Тогда мужчина позвонил своему знакомому, объяснил ему ситуацию и попросил одолжить необходимые средства. Тот согласился и тут же сообщил о случившемся в полицию.

«При передаче денежных средств подозреваемые в совершении преступления были задержаны. Ими оказались двое жителей города Пензы и один уроженец Республики Казахстан. Двое задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности», - пояснила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Марина Авшарян.

Теперь все подозреваемые находятся под стражей. За содеянное им грозит по семь лет тюрьмы.

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