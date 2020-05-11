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Криминал

В Вадинском районе мать решила подарить сыну краденый телефон

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В Вадинском районе полицейские раскрыли кражу мобильного телефона у пенсионерки.

56-летняя женщина рассказала правоохранителям, что приехала в райцентр и зашла в отделение банка на улице Ленина. На стойке она оставила сотовый, который кто-то похитил.

«В течение полутора часов сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 33-летней жительницы Вадинского района, привлекавшейся к уголовной ответственности», - пояснили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Как оказалось, молодая женщина стояла в очереди за пенсионеркой, увидела, как та оставила телефон, взяла его, выключила и положила себе в карман.

«Пенсионерка заметила пропажу только в аптеке, которую посетила, чтобы купить лекарство. Женщина забыла название препарата и решила позвонить мужу, но телефон не обнаружила», - добавили в пресс-службе.

Злоумышленница во всем призналась и объяснила, что хотела подарить телефон сыну. Средство связи она вернула владелице.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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