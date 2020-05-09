Уголовное дело о некачественных домах в Заре передано в суд

09.05.2020 | 12:28

В Пензе завершено расследование уголовного дела о строительстве некачественных домов в микрорайоне Заря.

По данным следствия, в январе 2015 года Департамент ЖКХ г. Пензы и ООО «Сурский квартал» заключили муниципальный контракт на полный комплекс работ по строительству многоквартирных жилых домов по улицам Новоселов и Сузюмова. Новостройки предназначались для переселения пензенцев из аварийных домов.

В 2015 году врио генерального директора «Сурский квартал» организовал земляные работы, включая рытье котлованов, выполненное с нарушениями Градостроительного кодекса РФ, строительных норм и правил.

После введения в эксплуатацию в восьми жилых домах возникла неравномерная осадка фундаментов из-за грунтов с разными физико-механическими характеристиками. В стенах, оконных проемах, местах сопряжения стен с плитами образовались многочисленные трещины.

Выполнен большой объем следственных действий, по 25 жилым домам проведено более 60 экспертиз, в том числе геологических и строительно-технических. Принимались меры, направленные на восстановление прав граждан и устранение дефектов, на что потребовалось довольно длительное время.

В итоге была достигнута договоренность об устранении дефектов в конструкциях домов. Принято решение о переселении жильцов более чем 20 квартир, имеющих наиболее существенные недостатки. Проведен ремонт вентиляционных каналов для нормализации микроклимата в квартирах, выполнен косметический ремонт как в подъездах, так и в квартирах. Проведена государственная экспертиза, подготовлена проектно-сметная документация, определен подрядчик для укрепления фундаментов и стен жилых домов.

«Уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.