Криминал

Уголовное дело о некачественных домах в Заре передано в суд

Печать

В Пензе завершено расследование уголовного дела о строительстве некачественных домов в микрорайоне Заря.

По данным следствия, в январе 2015 года Департамент ЖКХ г. Пензы и ООО «Сурский квартал» заключили муниципальный контракт на полный комплекс работ по строительству многоквартирных жилых домов по улицам Новоселов и Сузюмова. Новостройки предназначались для переселения пензенцев из аварийных домов.

В 2015 году врио генерального директора «Сурский квартал» организовал земляные работы, включая рытье котлованов, выполненное с нарушениями Градостроительного кодекса РФ, строительных норм и правил.

После введения в эксплуатацию в восьми жилых домах возникла неравномерная осадка фундаментов из-за грунтов с разными физико-механическими характеристиками. В стенах, оконных проемах, местах сопряжения стен с плитами образовались многочисленные трещины.

Выполнен большой объем следственных действий, по 25 жилым домам проведено более 60 экспертиз, в том числе геологических и строительно-технических. Принимались меры, направленные на восстановление прав граждан и устранение дефектов, на что потребовалось довольно длительное время.

В итоге была достигнута договоренность об устранении дефектов в конструкциях домов. Принято решение о переселении жильцов более чем 20 квартир, имеющих наиболее существенные недостатки. Проведен ремонт вентиляционных каналов для нормализации микроклимата в квартирах, выполнен косметический ремонт как в подъездах, так и в квартирах. Проведена государственная экспертиза, подготовлена проектно-сметная документация, определен подрядчик для укрепления фундаментов и стен жилых домов.

«Уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото penza.sledcom.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Когда посадки?

Гость||

Рано,заморозки будут.рассада помёрзнет.

Гость||

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛИЦ???

Гость||

Гость писал(a):

Когда посадки?
Ни когда,на стрелочников спихнут всё как всегда.Как только эта проблема всплыла то сразу же все члены комиссии подписи которых стоят в акте приёмки и ввода в эксплуатацию данных домом должны были бы быть задержаны и сидеть в СИЗО. Кроме того в уголовном деле должны быть фамилии чиновников курирующих данную стройку.

Гость||

Показуха!!!

Истинные виновники всё сидят в властных креслах((

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте