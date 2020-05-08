Чтобы оплатить такси, пензенец продал телефон собутыльника

08.05.2020 | 17:15

31-летний житель Пензы обратился в полицию после того, как лишился мобильного телефона. Сотрудники уголовного розыска восстановили картину произошедших событий.

Пензенец в компании познакомился со своим ровесником, ранее судимым. Уже с утра оба начали употреблять алкоголь, а затем решили на такси съездить в магазин и покататься с ветерком по Пензе.

Собутыльники вызвали машину и отправились в путь. Однако во время поездки выяснилось, что расплатиться за такси у них нечем.

Рецидивист предложил новому знакомому продать его сотовый телефон, чтобы оплатить поездку. Когда машина затормозила на остановке общественного транспорта «Рембыттехника» на улице Суворова, он без помех забрал мобильник своего нового знакомого, сдал в комиссионный магазин и расплатился с таксистом. Его приятель в это время находился в машине, будучи не вполне способным осознавать происходящее и реагировать.

Придя в себя на следующий день, владелец мобильника решил вернуть аппарат и обратился к стражам порядка, которые задержали злоумышленника.

«Мужчина признался в содеянном. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 4 лет. Сейчас с него взято обязательство о явке», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.