Криминал

Житель Мокшана решил заработать и лишился более 200 000 рублей

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«Удаленная работа с высоким доходом» оказалась очередным способом мошенничества, в результате которого житель Мокшана лишился более 200 000 рублей.

«Мужчина пояснил, что на его сотовый телефон позвонила неизвестная женщина и предложила подзаработать, находясь при этом дома. Заявитель согласился, после чего собеседница добавила, что с ним свяжется их сотрудница и расскажет о предстоящей работе», - сообщил начальник ОМВД России по Мокшанскому району Павел Щеглов.

«Первое их предложение: для комфортного обслуживания я должен был установить на ноутбуке специальную программу.

Эта программа имеет специфические свойства, и тот, кто не знает функционала, может потерять свои некоторые сведения», - предупредил потерпевший Александр Олунин.

Утрачены будут номера банковских карт и пароли к интернет-кошелькам.

Потерпевший рассказал, что в мошенничестве участвовал не один человек, а группа лиц. Звонили ему разные люди, на том конца провода была слышна работа целого call-центра. Сначала были пробные действия с помощью WoT-сервера LM-Trader, потом - перерыв в несколько дней, за которые мужчина успел засомневаться в честности работающих с ним людей, а затем - еще одна операция.

«Перевод на интернет-кошелек и перевод на очень хороший защищенный блокчейн-кошелек. Это кошелек с криптовалютой, который принадлежит только одному человеку, - тот же самый кошелек, в котором лежат деньги. Доступ к нему знаю только я, и деньги оттуда очень трудно забрать. По завершению операции я убедился, что деньги действительно поступили на этот криптокошелек, успокоился, отошел на некоторое время. Буквально через пять минут я обнаружил, что полная сумма денег исчезла», - рассказал Александр Олунин.

«После чего мужчине вновь позвонила неизвестная женщина с предложением перечислить еще 250 000 рублей. Потерпевший пояснил, что у него нет таких денег, после чего понял, что его обманули, и обратился в полицию», - отметил Павел Щеглов.

По данному факту проводится проверка, а потерпевший спешит предупредить всех пензенцев о том, что подобные звонки и предложения подзаработать могут лишить людей всех их сбережений.

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