В Пензе продавца обвинили в плохом обслуживании и пообещали убить

07.05.2020 | 15:13

В Пензе осудили 39-летнего жителя поселка Чаадаевка. Мужчине инкриминировалась угроза убийством.

Инцидент произошел 30 декабря 2019 года. Нетрезвый сельчанин зашел в магазин за пивом и попросил женщину, стоявшую за прилавком, налить его любимый сорт. Когда продавец решила уточнить, какой именно, буйный клиент возмутился плохим обслуживанием, высказал подозрение, что работница вызвала правоохранителей, и достал пневматический пистолет, угрожая убить ее.

«Потерпевшая восприняла указанный пистолет как боевое оружие, а высказанные в ее адрес угрозы пристрелить ее - как реальную угрозу убийством. Нажатием тревожной кнопки она вызвала сотрудников полиции», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Осознав, что ситуация приняла негативный для него оборот, злоумышленник попытался скрыться, но не успел. Агрессора задержал другой покупатель и передал прибывшим полицейским.

При вынесении решения служители Фемиды учли личность подсудимого, наличие в его действиях рецидива преступлений и приговорили его к 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

«Осужденный был взят под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу», - добавила Светлана Артамонова.