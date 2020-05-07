Криминал

В Пензе продавца обвинили в плохом обслуживании и пообещали убить

Печать

В Пензе осудили 39-летнего жителя поселка Чаадаевка. Мужчине инкриминировалась угроза убийством.

Инцидент произошел 30 декабря 2019 года. Нетрезвый сельчанин зашел в магазин за пивом и попросил женщину, стоявшую за прилавком, налить его любимый сорт. Когда продавец решила уточнить, какой именно, буйный клиент возмутился плохим обслуживанием, высказал подозрение, что работница вызвала правоохранителей, и достал пневматический пистолет, угрожая убить ее.

«Потерпевшая восприняла указанный пистолет как боевое оружие, а высказанные в ее адрес угрозы пристрелить ее - как реальную угрозу убийством. Нажатием тревожной кнопки она вызвала сотрудников полиции», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Осознав, что ситуация приняла негативный для него оборот, злоумышленник попытался скрыться, но не успел. Агрессора задержал другой покупатель и передал прибывшим полицейским.

При вынесении решения служители Фемиды учли личность подсудимого, наличие в его действиях рецидива преступлений и приговорили его к 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

«Осужденный был взят под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу», - добавила Светлана Артамонова.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Так вот он какой Клепа!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте