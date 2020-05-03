Пензенские полицейские отыскали любителя чужих автомагнитол

03.05.2020 | 18:31

Автомагнитола, акустическая система, аккумуляторная батарея, документы на автомобиль и водительское удостоверение пропали из салона машины у одного из жителей Первомайского района Пензы. Транспортное средство было припарковано у его дома.

Ночью злоумышленник воспользовался насадкой для перфоратора, отогнул дверь и проник внутрь.

«В ходе проведения оперативных и следственных мероприятий сотрудники полиции установили лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 27-летний житель Пензенской области. Мужчина вину свою признал и в содеянном раскаялся.

Похищенное имущество сотрудники полиции изъяли в ходе осмотра места происшествия в автомашине подозреваемого», - сообщила старший дознаватель ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Юлия Карасева.

Впоследствии полицейские выяснили, что это не первое преступление, которое совершил задержанный. В январе 2020 года он также похитил из салона автомашины видеорегистратор и магнитолу.