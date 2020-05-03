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Криминал

Пензенские полицейские отыскали любителя чужих автомагнитол

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Автомагнитола, акустическая система, аккумуляторная батарея, документы на автомобиль и водительское удостоверение пропали из салона машины у одного из жителей Первомайского района Пензы. Транспортное средство было припарковано у его дома.

Ночью злоумышленник воспользовался насадкой для перфоратора, отогнул дверь и проник внутрь.

«В ходе проведения оперативных и следственных мероприятий сотрудники полиции установили лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 27-летний житель Пензенской области. Мужчина вину свою признал и в содеянном раскаялся.

Похищенное имущество сотрудники полиции изъяли в ходе осмотра места происшествия в автомашине подозреваемого», - сообщила старший дознаватель ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Юлия Карасева.

Впоследствии полицейские выяснили, что это не первое преступление, которое совершил задержанный. В январе 2020 года он также похитил из салона автомашины видеорегистратор и магнитолу.

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Гость||

Японский насос

Гость||

Ну? дурёха я надеюсь года 4 схватит ?

Имя: Гость
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