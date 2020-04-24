В Кузнецке экс-директор магазина игрушек присваивала деньги из кассы

24.04.2020 | 11:24

Вступил в силу приговор, вынесенный жительнице 40-летней Кузнецка за хищение вверенного ей имущества.

С 15 августа по 12 декабря 2018 года кузнечанка работала директором магазина игрушек. Она собирала в торговом зале оставленные покупателями кассовые чеки, а затем при с помощью персонального ключа для проведения операций по обмену и возврату товара совершала фиктивный возврат фактически отсутствующих товаров и присваивала деньги.

Общая сумма похищенного составила более 375,4 тыс. рублей.

Во время следствия женщина лишь частично признала вину, не соглашаясь с количеством похищенного, а в суде и вовсе отрицала совершение преступления. По ее словам, она не забирала деньги из кассы, а с помощью операций по возврату товаров покрывала недостачу, которая постоянно образовывалась по вине кассиров.

Смягчающим обстоятельством стало наличие ребенка у экс-директора магазина. С учетом этого она приговорена к двум годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Также суд удовлетворил исковые требования о взыскании с кузнечанки материального ущерба.

«Осужденная подала жалобу, в которой оспаривала вину и размер заявленного ущерба. Суд апелляционной инстанции оставил ее без удовлетворения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.