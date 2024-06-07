Сельчанин увидел у дороги сломанный мотоцикл и решил, что он ничей

07.06.2024 | 09:03

46-летний житель Кузнецкого района лишился мотоцикла, оставив его на обочине. Об этом он рассказал сотрудникам полиции.

По словам владельца, он перевозил сломанное двухколесное транспортное средство в прицепе автомобиля. В дороге спустило колесо, и мужчина решил оставить груз на обочине. Когда вернулся, мотоцикла уже не было.

Сотрудники уголовного розыска нашли мотоцикл у 37-летнего местного жителя, решившего, что имущество никому не принадлежит.

«Для транспортировки мотоцикла мужчина попросил помощи у своего товарища, которому сообщил о его приобретении. Похищенное злоумышленник хранил в сарае своего домовладения», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Полицейские изъяли мотоцикл. На похитителя возбуждено уголовное дело, сельчанину грозит до 2 лет лишения свободы.