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Криминал

Сельчанин увидел у дороги сломанный мотоцикл и решил, что он ничей

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46-летний житель Кузнецкого района лишился мотоцикла, оставив его на обочине. Об этом он рассказал сотрудникам полиции.

По словам владельца, он перевозил сломанное двухколесное транспортное средство в прицепе автомобиля. В дороге спустило колесо, и мужчина решил оставить груз на обочине. Когда вернулся, мотоцикла уже не было.

Сотрудники уголовного розыска нашли мотоцикл у 37-летнего местного жителя, решившего, что имущество никому не принадлежит.

«Для транспортировки мотоцикла мужчина попросил помощи у своего товарища, которому сообщил о его приобретении. Похищенное злоумышленник хранил в сарае своего домовладения», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Полицейские изъяли мотоцикл. На похитителя возбуждено уголовное дело, сельчанину грозит до 2 лет лишения свободы.

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Источник — фото pixabay.com
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