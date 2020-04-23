Виновнику смертельного наезда в Терновке вынесли приговор

23.04.2020 | 16:19

Первомайский районный суд Пензы вынес приговор 54-летнему горожанину, насмерть сбившему пешехода. Инцидент произошел днем 4 декабря 2019 года в микрорайоне Терновка.

Мужчина управлял автомобилем МАЗ, на лобовом стекле грузовика из-за погодных условий образовалась наледь. На пересечении улиц Терновского и Петровской водитель затормозил на красный сигнал светофора, при этом он пересек стоп-линию.

Когда загорелся зеленый, пензенец надавил на газ. Мужчина не заметил 83-летнюю пенсионерку, которая пересекала проезжую часть, но не успевала завершить переход вовремя, и наехал на нее. В результате горожанка скончалась от полученных травм на месте происшествия.

Момент ДТП зафиксировала видеокамера, установленная на здании поблизости от пешеходного перехода. Кадры смертельного наезда появились в пензенских пабликах.

«Водитель свою вину признал, в ходе расследования добровольно возместил ущерб дочери погибшей», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Суд приговорил горожанина к одному году лишения свободы в колонии-поселении и лишил его права управлять транспортными средствами сроком на 2 года.

Пензенец обжаловал приговор, указав на то, что дочь погибшей пенсионерки не настаивала на строгом наказании, однако служители Фемиды оставили решение без изменений.