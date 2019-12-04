04.12.2019 | 14:19

В Пензе сотрудники ГИБДД устанавливают личность погибшей под колесами женщины. Смертельное ДТП случилось утром в среду, 4 декабря, на пересечении улиц Терновского и Петровской.

«Предварительно установлено, что в 10:43 водитель автомобиля МАЗ, мужчина 1965 года рождения, при возобновлении движения допустил наезд на женщину, личность которой устанавливается. В результате она от телесных повреждений скончалась на месте ДТП», - прокомментировали случившееся в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Момент смертельного наезда попал в объектив видеокамеры пензенца. На кадрах можно видеть, что горожанка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, однако двигалась неспешно и потому не успела пересечь проезжую часть. Водитель грузовика, который остановился за стоп-линией, начал движение и сбил ее.

По факту случившегося проводится проверка.