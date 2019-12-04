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Происшествия | В УГИБДД прокомментировали смертельное ДТП в Терновке

04.12.2019|14:19
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В Пензе сотрудники ГИБДД устанавливают личность погибшей под колесами женщины. Смертельное ДТП случилось утром в среду, 4 декабря, на пересечении улиц Терновского и Петровской.

«Предварительно установлено, что в 10:43 водитель автомобиля МАЗ, мужчина 1965 года рождения, при возобновлении движения допустил наезд на женщину, личность которой устанавливается. В результате она от телесных повреждений скончалась на месте ДТП», - прокомментировали случившееся в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Момент смертельного наезда попал в объектив видеокамеры пензенца. На кадрах можно видеть, что горожанка переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, однако двигалась неспешно и потому не успела пересечь проезжую часть. Водитель грузовика, который остановился за стоп-линией, начал движение и сбил ее.

По факту случившегося проводится проверка.

Источник — видео Платона Обломова, vk.com/sputnik_penza
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Гость|04.12.2019 14:35|

в Пензе есть ГИБДД ?

Да ладно! откуда оно у нас?!

Гость|04.12.2019 14:39|

Гость писал(a):

в Пензе есть ГИБДД ?

Да ладно! откуда оно у нас?!

уроки уже сделал?

Гость|04.12.2019 14:40|

Гость писал(a):

в Пензе есть ГИБДД ?

Да ладно! откуда оно у нас?!

Ну кто же ухватил за дряблые ягодицы преступника-депутата... Значит есть.

Гость|04.12.2019 14:43|

Гость писал(a):

уроки уже сделал?
мамку твою жду, она счас тебе уроки задаст и ко мне приедет.

Вот уш я ей тогда задам!

Гость|04.12.2019 14:46|

Пердуну с ХАМАСа на пенсии не сиделось?

Гость|04.12.2019 14:51|

Гость писал(a):

Пердуну с ХАМАСа на пенсии не сиделось?
ему до пенсии как медному котелку. а тебе пенсии не видать.

Гость|04.12.2019 14:53|

Гость писал(a):

мамку твою жду, она счас тебе уроки задаст и ко мне приедет.

Вот уш я ей тогда задам!

хи-хи, мамьке его ты не задашь, как бы она тебя не затрахала до смерти.

Имя: Гость
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