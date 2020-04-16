В Спасске закрыли кафе, владелец которого нарушил режим

16.04.2020 | 18:30

Работа точек общепита по всей области в связи с распространением коронавируса категорически запрещена. За соблюдением данного требования строго следят и полицейские, и бдительные граждане.

«В Спасске сотрудниками полиции была получена информация, что в одном из кафе у автодороги М5 «Урал» в нарушение установленного запрета находятся посетители. Полицейские незамедлительно прибыли по указанному адресу и в помещении заведения обнаружили граждан, сидевших за столами и ждавших обслуживания», - сообщил заместитель начальника полиции УМВД РФ по области Алексей Платонов.

Места гостей тут же заняли люди в форме - чтобы составить соответствующий протокол.

«Не приостановил организацию общественного питания, за исключением дистанционной торговли, чем нарушил правила поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, то есть совершил административное правонарушение», - зачитал протокол полицейский.

За подобный проступок предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Если и он не остановит предприимчивых граждан и они вновь откроют свои заведения, то следующая сумма станет куда больше - миллион рублей.