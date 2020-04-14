Сердобчанке, убившей свекровь, вынесен приговор

14.04.2020 | 18:20

В Сердобске поругались свекровь со снохой. 37-летняя женщина взялась за нож и нанесла оппонентке в бедро удар, оказавшийся роковым. Старшая родственница 1958 года рождения от массивной кровопотери умерла на месте.

Подозреваемая во время следственного эксперимента рассказала, что ссора началась из-за брошенного матерью мужа «Ты здесь не хозяйка».

«Не командуй, не ругайся и не кричи!» Я говорю: «Да я и не кричу». Тут сын подбежал, мы есть собирались. Она начала ногой - вообще любитель была руками-ногами помахать. И как у меня что получилось? Я тут же перепугалась», - воспроизвела она ситуацию.

Признание вины, как и явку с повинной, оказание помощи потерпевшей, наличие двух детей, один из которых совсем маленький, суд учел. На другой чаше весов лежали не менее веские доводы.

«Обвиняемая ранее привлекалась к уголовной ответственности за оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей и к административной - за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего», - сообщил прокурор апелляционного отдела управления прокуратуры Пензенской области Александр Захаров.

«Суд приговорил подсудимую к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Она была взята под стражу в зале суда», - заключила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Смягчить женщине наказание или отсрочить его просил сын погибшей. Но коллегия по уголовным делам оставила жалобы без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.