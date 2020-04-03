03.04.2020 | 09:35

В Колышлейском районе осужден 36-летний житель Пензы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за причастность к незаконному обороту наркотиков. Мужчине придется отправиться в колонию за два мелких хищения.

«Утром 21 ноября 2019 года мужчина зашел в торговый зал сетевого магазина в р. п. Колышлей и тайно похитил со стеллажа шесть банок кофе, переложил их в принесенный с собой рюкзак и покинул место преступления, причинив ООО «Агроторг» ущерб в сумме 1 352 руб. 64 коп.», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Незадолго до этого мужчину привлекали к административной ответственности за аналогичное деяние, совершенное в Пензе. В связи с этим в отношении гражданина возбудили уголовное дело по ст. 158.1 УК РФ (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию).

Рассмотрев материалы, суд приговорил его к 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

«Приговор вступил в законную силу», - резюмировала Светлана Артамонова.

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