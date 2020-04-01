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Криминал | В Пензе сельскохозяйственную фирму обманули более чем на 2 млн рублей

01.04.2020|09:04
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В Пензе полицейские проводят проверку по факту мошенничества. Жертвой преступления оказалась 34-летняя предпринимательница.

Женщине требовалось приобрести для своей организации сельскохозяйственную технику. Она связалась с московской фирмой и заказала у них оборудование на 2 миллиона 100 тысяч рублей.

Вскоре на ее электронную почту пришло письмо с реквизитами для оплаты. Однако адресантом значилась не московская компания, а организация в Уфе.

Пензячку это не смутило. Она перевела деньги, но техники не дождалась и обратилась к правоохранителям.

В настоящий момент сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к преступлению, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

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