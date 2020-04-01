В Пензе полицейские проводят проверку по факту мошенничества. Жертвой преступления оказалась 34-летняя предпринимательница.
Женщине требовалось приобрести для своей организации сельскохозяйственную технику. Она связалась с московской фирмой и заказала у них оборудование на 2 миллиона 100 тысяч рублей.
Вскоре на ее электронную почту пришло письмо с реквизитами для оплаты. Однако адресантом значилась не московская компания, а организация в Уфе.
Пензячку это не смутило. Она перевела деньги, но техники не дождалась и обратилась к правоохранителям.
В настоящий момент сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к преступлению, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
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