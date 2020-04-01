01.04.2020 | 16:11

Молодая сотрудница одного из магазинов Нижнего Ломова прогуляла 750 тысяч рублей, ей не принадлежащие. Деньги она присвоила в 2019 году и потратила их на элитный алкоголь, веселье в ночных клубах и другие развлечения, причем в разных городах. За шикарную жизнь на чужие средства пришлось расплатиться: 23-летняя девушка предстала перед судом.

«Жительница Нижнего Ломова, 1997 года рождения, работая в одном из магазинов города менеджером по продажам, реализовывала товар покупателям, не проводя данные через программное обеспечение магазина. Она выдавала рукописные чеки, ссылаясь на неисправность системы, а плату за товар (это были стиральные машины, холодильники, пылесосы, мясорубки и так далее) она получала наличными. Также она брала деньги из кассы магазина», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Свою вину девушка признала, рассказав, что недостача выявилась после ее увольнения и последовавшей в магазине инвентаризации.

«В результате ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей (индивидуального предпринимателя) о взыскании с подсудимой в ее пользу всей суммы ущерба, причиненного преступлением», - пояснила Наталья Яшина.

Изначально дело рассматривал Нижнеломовский районный суд. Потерпевшая, собственница товара, посчитала решение слишком мягким, но вышестоящая инстанция приговор не изменила.

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