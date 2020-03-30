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Криминал | Уставший идти житель Земетчина угнал машину и потерял свободу

30.03.2020|11:23
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В поселке Земетчино вынесли приговор 39-летнему местному жителю. Мужчина обвинялся в угоне ВАЗ-2107.

Инцидент произошел после 17:00 24 ноября 2019 года. Находившийся в подпитии сельчанин шел по улице и увидел стоявшую у дома знакомого машину.

Решив, что так быстрее доберется до места назначения, мужчина открыл незапертую дверь авто, повернул оставленный в замке зажигания ключ и поехал по дорогам родного поселка к дому друга.

Там товарищи еще выпили, а когда алкоголь закончился, отправились в магазин. Именно на пути к торговой точке в 20:25 правоохранители остановили ВАЗ и задержали водителя.

На суде сельчанин полностью признал свою вину. Поступок он объяснил тем, что был пьян, устал идти и решил воспользоваться чужой машиной.

«За совершенное преступление суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Земетчинского районного суда Пензенской области.

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Гость|30.03.2020 11:39|

Надо быть последовательными и начать статейку "В Земетчине вынесли..."

Имя: Гость
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