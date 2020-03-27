27.03.2020 | 18:14

В Лунинском районе 35-летний мужчина осужден за изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

«Следствием и судом установлено, что вечером 4 ноября 2019 года гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на одной из улиц рабочего поселка Лунино увидел ранее не знакомую ему девушку», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина.

Улица была пустынна. Мужчина напал на девушку и, применяя насилие и угрожая расправой, надругался над ней, после чего скрылся.

Уйти от преследования ему не удалось. Сотрудники полиции и следователи установили личность подозреваемого в течение нескольких часов после случившегося.

«Им оказался житель рабочего поселка Башмаково, который на тот момент около месяца пробыл в Лунино. Мужчина был задержан, по решению суда заключен под стражу», - уточнила Евгения Воеводина.

Суд назначил ему наказание в виде 6 лет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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