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Криминал | В Лунине 35-летний мужчина изнасиловал незнакомую девушку

27.03.2020|18:14
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В Лунинском районе 35-летний мужчина осужден за изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

«Следствием и судом установлено, что вечером 4 ноября 2019 года гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на одной из улиц рабочего поселка Лунино увидел ранее не знакомую ему девушку», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Евгения Воеводина.

Улица была пустынна. Мужчина напал на девушку и, применяя насилие и угрожая расправой, надругался над ней, после чего скрылся.

Уйти от преследования ему не удалось. Сотрудники полиции и следователи установили личность подозреваемого в течение нескольких часов после случившегося.

«Им оказался житель рабочего поселка Башмаково, который на тот момент около месяца пробыл в Лунино. Мужчина был задержан, по решению суда заключен под стражу», - уточнила Евгения Воеводина.

Суд назначил ему наказание в виде 6 лет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Гость|27.03.2020 18:24|

на все воля божья

Гость|27.03.2020 18:25|

А ещё он так делал в Чикаге и Осле. Придурки-журналухи

Имя: Гость
Комментарий:

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