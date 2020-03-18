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Криминал | Троих горожан подозревают в краже 30-метровых рельсов на Пензе-II

18.03.2020|10:11
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В Пензе троих местных жителей 30, 28 и 26 лет задержали по подозрению в краже рельсов.

Установлено, что в сентябре 2019 года злоумышленники приметили на станции Пенза-II рельсы длиной около 30 метров.

Они распилили их, погрузили в автомобиль, на котором приехали, а потом сдали в пункт приема металлолома, выручив 25 000 рублей.

В отношении пензенцев возбудили уголовное дело. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе Пензенского ЛО МВД России на транспорте.

В 2018 году двое молодых людей из Рамзая решили разобрать железную дорогу. Парни вышли на насыпь и принялись извлекать закладные болты, которые применяют для прикрепления металлических подкладок или рельсов к железобетонным шпалам. В общей сложности они похитили 123 болта и сдали их в металлолом.

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Гость|18.03.2020 10:39|

А.П.Чехов "Злоумышленник"

Гость|18.03.2020 10:43|

Чем они распилили рельсы???

Гость|18.03.2020 11:04|

penzainform.ru писал(a):

В 2018 году двое молодых людей из Рамзая решили разобрать железную дорогу.
А это уже 281 УК РФ в чистом виде ,Диверсия в составе организованной группы до 20 лет. Дибылы одним словом.

Гость|18.03.2020 11:10|

Ералаш

Имя: Гость
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