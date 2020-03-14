14.03.2020 | 16:19

Пяти с половиной тысяч рублей лишилась 47-летняя пензячка, решившая купить подарок ребенку через интернет. В качестве презента она выбрала конструктор. Продавец сообщил, что отправит посылку по почте и оплатить ее нужно будет в момент получения. Через несколько дней женщина забрала заказ.

«После вскрытия посылки обнаружила, что вместо заказанного товара внутри находится внешнее зарядное устройство, детский фотоаппарат и наполнитель для кошачьего туалета», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Полицейские напоминают, что подобный способ обмана - один из самых распространенных среди мошенников.

«Помните, что вы оплачиваете на почте полученную посылку, а не ее содержимое. За находящиеся внутри товары, которые отправил поставщик, почта ответственности не несет. Поэтому наиболее безопасный способ совершать покупки наложенным платежом - пользоваться услугами курьерской доставки», - предупредила Ольга Евдокимова.

В последнем случае заказчик имеет право произвести оплату только после того, как вскроет посылку и убедится, что получил нужный товар.

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