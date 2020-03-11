11.03.2020 | 10:43

В Пензе 38-летнего местного жителя, ранее судимого за сбыт наркотиков, признали виновным в нападении на таксиста.

Днем 7 сентября прошлого года мужчина заказал такси, находясь на Гидрострое, но перепутал улицу, на которую его нужно было отвезти.

Когда 56-летний таксист доставил пассажира на улицу Нагорную, названную первоначально, клиент стал возмущаться и требовать отвезти его по другому адресу. Водитель пояснил, что в таком случае ему нужно заехать на ближайшую заправку.

Пензенец разозлился, начал швыряться телефоном и вещами шофера. Последний, не выдержав, остановился неподалеку от пересечения улиц Рябова и Пушкари, открыл дверь и попросил освободить салон.

«В ответ на это пассажир умышленно нанес потерпевшему не менее трех ударов кулаками в область груди и головы, а после его падения на землю - еще не менее двух ударов кулаками в область головы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Уточняется, что таксист получил сотрясение головного мозга, перелом носовой кости, правой скуловой дуги, стенок гайморовой пазухи, нижней стенки левой орбиты с ограниченной эмфиземой глазницы.

Когда шофер потерял сознание, клиент скрылся. Однако он не учел, что в салоне велась аудио- и видеозапись.

Суд назначил виновному наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. В качестве компенсации морального вреда с него взыскано 50 тысяч рублей в пользу потерпевшего. Также придется оплатить стоимость лечения пострадавшего.

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