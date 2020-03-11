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Криминал | Пензенец неправильно назвал адрес таксисту и выместил на нем злость

11.03.2020|10:43
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В Пензе 38-летнего местного жителя, ранее судимого за сбыт наркотиков, признали виновным в нападении на таксиста.

Днем 7 сентября прошлого года мужчина заказал такси, находясь на Гидрострое, но перепутал улицу, на которую его нужно было отвезти.

Когда 56-летний таксист доставил пассажира на улицу Нагорную, названную первоначально, клиент стал возмущаться и требовать отвезти его по другому адресу. Водитель пояснил, что в таком случае ему нужно заехать на ближайшую заправку.

Пензенец разозлился, начал швыряться телефоном и вещами шофера. Последний, не выдержав, остановился неподалеку от пересечения улиц Рябова и Пушкари, открыл дверь и попросил освободить салон.

«В ответ на это пассажир умышленно нанес потерпевшему не менее трех ударов кулаками в область груди и головы, а после его падения на землю - еще не менее двух ударов кулаками в область головы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Уточняется, что таксист получил сотрясение головного мозга, перелом носовой кости, правой скуловой дуги, стенок гайморовой пазухи, нижней стенки левой орбиты с ограниченной эмфиземой глазницы.

Когда шофер потерял сознание, клиент скрылся. Однако он не учел, что в салоне велась аудио- и видеозапись.

Суд назначил виновному наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. В качестве компенсации морального вреда с него взыскано 50 тысяч рублей в пользу потерпевшего. Также придется оплатить стоимость лечения пострадавшего.

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Гость|11.03.2020 10:54|

Дикие и беспощадные буртасы.

Гость|11.03.2020 11:00|

penzainform.ru писал(a):

Суд назначил виновному наказание в виде года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. В качестве
Вот это зря, нужно было животному натягивать разбой и закрывать от 5 лет ! Зачем это животное на свободе? В след раз по синьке он кого на пику так наткнет.

Гость|11.03.2020 11:04|

Гость писал(a):

Вот это зря, нужно было животному натягивать разбой и закрывать от 5 лет ! Зачем это животное на свободе? В след раз по синьке он кого на пику так наткнет.
Нельзя быть жестоким к опоре режима!

Гость|11.03.2020 11:12|

Судим за наркотики , до полусмерти избил человека, год условно. Слава Богу сейчас не 90е.Социально близкий , опора режима , это точно.

Гость|11.03.2020 11:16|

Гость писал(a):

Судим за наркотики
За это этих мразей нужно не судить, а на месте при попытке к бегству стрелять паскуд.

Имя: Гость
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