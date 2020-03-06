06.03.2020 | 18:24

К 8 годам колонии строгого режима Октябрьский районный суд приговорил жителя Домодедова Московской области за разбойное нападение в Пензе. Вместе со своим приятелем из областного центра в январе 2019-го он совершил преступление.

Надев маски, мужчины постучали в квартиру знакомого. Когда молодой человек открыл дверь, его ударили в голову.

«Далее надели наручники на руки и усадили на диван в комнате, приставив пистолет к лицу с целью подавить волю потерпевшего к сопротивлению и облегчить выдачу ценного имущества, которое принадлежало потерпевшему», - сообщил заместитель прокурора Октябрьского района г. Пензы Иван Золотарев.

Поживились злоумышленники ноутбуком, игровой приставкой, дисками к ней, а также деньгами - похитили 4 200 рублей.

Одного из нападавших, 25-летнего пензенца, жертва опознала по голосу. Летом 2019-го мужчину осудили на 7 лет колонии. Его подельник из Московской области скрылся.

«Второе лицо находилось в розыске и было задержано 15 августа 2019 года», - пояснил Иван Золотарев.

Приговор разбойнику из Московской области пока в законную силу не вступил. Он обратился с апелляционной жалобой в суд высшей инстанции.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.