03.03.2020 | 17:48

Во вторник, 3 марта, в Сосновоборском районном суде прошло второе заседание по уголовному делу бывшего министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова.

С 10:00 почти до 18:00 служителям Фемиды давали показания свидетели.

Подсудимого привезли в Сосновоборск из Пензы, где он находится под домашним арестом, и вечером вновь отправили в областной центр.

Судебные слушания начались 26 февраля. Заседания проходят в закрытом режиме, журналистов на них не пускают. Информация о свидетелях не разглашается.

«Следующее заседание состоится 4 марта, оно начнется в 10:00. На нем будет продолжен допрос свидетелей», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе Сосновоборского районного суда.

Экс-министр обвиняется в изнасиловании и совершении иных действий сексуального характера. Как установило следствие, инцидент случился 30 апреля 2019 года в Сосновоборском районе.

Чиновника задержали 23 мая, по решению суда на время следствия ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Срок его неоднократно продлевался.

Во время следствия Владимир Стрючков свою вину не признал.

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