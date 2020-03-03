Сетевое издание|18+|Вторник|3 мар 2020|18:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Дождь |
  74.11  |  $  66.63

Криминал | Сосновоборский суд начал допрос свидетелей по делу В. Стрючкова

03.03.2020|17:48
Печать

Во вторник, 3 марта, в Сосновоборском районном суде прошло второе заседание по уголовному делу бывшего министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова.

С 10:00 почти до 18:00 служителям Фемиды давали показания свидетели.

Подсудимого привезли в Сосновоборск из Пензы, где он находится под домашним арестом, и вечером вновь отправили в областной центр.

Судебные слушания начались 26 февраля. Заседания проходят в закрытом режиме, журналистов на них не пускают. Информация о свидетелях не разглашается.

«Следующее заседание состоится 4 марта, оно начнется в 10:00. На нем будет продолжен допрос свидетелей», - сообщили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе Сосновоборского районного суда.

Экс-министр обвиняется в изнасиловании и совершении иных действий сексуального характера. Как установило следствие, инцидент случился 30 апреля 2019 года в Сосновоборском районе.

Чиновника задержали 23 мая, по решению суда на время следствия ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Срок его неоднократно продлевался.

Во время следствия Владимир Стрючков свою вину не признал.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|03.03.2020 18:00|

Это уже какая-то "Санта-Барбара")))

Гость|03.03.2020 18:09|

По тёмной дороге можно и аварию попасть.

Адвокаты на сленге называют такие дела пиписькиными,а иногда люди называют пипиську стрючком.

Гость|03.03.2020 18:15|

Правовая статистика зарегистрировала в России в январе нынешнего года резкий рост числа изнасилований и покушений на изнасилование - на 72%. Об этом говорится в сборнике Генпрокуратуры РФ "Состояние преступности".

Известно, что изнасилование квалифицируется как тяжкое преступление против личности, потому и наказывают за него сурово.

Как наказывают за преступления на сексуальной почве в разных странах?

В Китае насильника приговаривают к незамедлительной смертной казни или к кастрации.

В США - в штате Монтана любое изнасилование карается пожизненным заключением, а если это преступление совершено повторно, то - смертной казнью.

В Австралии - в Квинсленде - пожизненное заключение.

В Египте - публичное повешение.

В Иране виновных в изнасиловании приговаривают к повешению или расстрелу.

В Италии - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Плоды «свободы» и «защиты гуманизма» в некоторых регионах России стали выполнять ту же функцию, что и в Западной Европе, - разрушение традиционного общества?

Пензенские «небожители» имеют свою систему «ценностей и норм»?

30 апреля 2019 года, в канун первомайского праздника, после обильного возлияния, Министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков совершил гнусное деяние - насильственные действия сексуального характера, на охотничьей заимке в Сосновоборском районе.

24 мая, самый гуманный суд в мире - Первомайский районный суд Пензы отправил его под домашний арест, хотя следствие выходило с ходатайством о его заключении под стражу.

Далее, срок пребывания насильника В.Стрючкова продлевался 6 раз: первый раз - до 21 августа, второй - до 14 сентября, третий - до 2 ноября, четвертый - до 2 января 2020 года, пятый - до 2 марта 2020 года, шестой - до 2 мая.

Сейчас во дворе эпоха «демократии» и безнаказанности?

Насильник - экс-министр В.Стрючков надеется остаться безнаказанным?

Этому не бывать!

Никто и ничто не поможет экс-министру – насильнику В.Стрючкову и его покровителям!

Пощады не будет!

«Государство держит в руках дубину, которой бьёт всего один раз. Но по голове!» – В.Путин

«НЕПРИКАСАЕМЫХ НЕТ И НЕ БУДЕТ!» - В.ПУТИН

https://fs-anticriminal.livejournal.com/2262.html

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте